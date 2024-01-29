Україна

Голкіпер Динамо Київ прокоментував підготовку команди на зборах.

Напередодні другого товариського матчу на турецьких зборах проти польської Легії воротар київського Динамо Руслан Нещерет розповів про враження від першого тижня роботи над підготовкою до відновлення офіційних матчів.

"Сьогодні в нас, можна сказати, був ударний день, тож навіть довелось із хлопцями трохи попрацювати в полі.

Конкуренція серед воротарів? У нас є ігри на бажання — чи то на воду солодку, чи то чаю принести в ресторані. Тому, буває, присутній здоровий азарт.

Уже трохи накопичилась утома, але це збори. Позаду тиждень хорошої роботи. Після таких тренувань потрібно якісно відновлюватися та готуватися до контрольних ігор.

У воротарів та польових гравців має бути різна робота. Часом люди кажуть нам, що ми не бігаємо, нічого не робимо, лише стрибаємо, але в нас дуже специфічна робота, і дуже важка, хоча зі сторони може здатися доволі легкою.

У перші дні роботи втягувались у робочий режим ми разом із польовими гравцями в Києві. Зараз також є навантаження, але вони вже трохи менші — і йдуть на спад.

Перший матч у плані результату, безперечно, по собі залишив негативні емоції. Але сьогодні ми розібрали його, Олександр Володимирович указав, яких помилок припустилися, також акцентував увагу на хороших моментах.

Загалом, ми не маємо дивитися на результати на тренувальних зборах, оскільки вони проходять під навантаженнями, тож зробимо висновки й далі будемо продовжувати готуватися до сезону.

До кожного матчу на зборах ми готуємося однаково, маємо виконувати всі завдання, які ставить перед нами тренерський штаб. Майбутній суперник у нас доволі сильний, тож маємо провести гру на високому рівні.

Інколи буває, що Олександр Володимирович особисто керує воротарями під час тренувань, але це відбувається епізодично — не так, щоб кожного дня розповідає, як треба грати. У нас є тренер воротарів Михайло Михайлов, і він знає, що робити", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Легія відбудеться 29 січня, о 16:00.