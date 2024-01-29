Італія

Капітан команди продовжує допікати захисту суперників.

Міланський Інтер у гостьовому поєдинку напередодні мінімально обіграв Фіорентину.

Фіорентина — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Вирішальний м’яч у цій зустрічі опинився на рахунку аргентинського нападника "змій" Лаутаро Мартінеса.

Цей гол став для капітана "нерадзуррі" 124 за рахунком за часи виступів у міланському колективі.

За цим показником Лаутаро наздогнав свого співгромадянина, нападника Мауро Ікарді, і тепер розділяє з ним восьму сходинку загального рейтингу бомбардирів Інтера за всю історію клубу.

Очолює перегони за кількістю голів легендарний Джузеппе Меацца з 284 влучними пострілами за 408 матчів (0,7 гола за гру в середньому).

До найближчого конкурента, Іштван Ньєрш, Мартінесу залишається дев’ять м’ячів.

Щоправда, угорець значно частіше відзначався за аргентинця — 0,73 м’яча за гру в середньому за 182 матчі проти 0,47 у Лаутаро та 0,57 у Ікарді за 266 та 219 ігор відповідно.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.