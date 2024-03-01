Нидерланды. Новость
Минулого місяця форвард демонстрував добрі виступи.
Люк де Йонг - Getty Images
01 березня 2024, 17:57
Люк де Йонг визнаний найкращим гравцем у Ередівізі - повідомляє ресурс Espn Nl.
У матчах голландського чемпіонату форвард відзначився голами у матчах з Аяксом, Хераклесом, хет-триком та асистом зі Зволле, а також асистом з Волендамом.
Наразі Люк де Йонг є капітаном ПСВ, а також його найкращим бомбардиром.
Цього сезону 33-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 31 гол і віддав 12 асистів.