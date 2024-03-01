Нидерланды. Новость

Минулого місяця форвард демонстрував добрі виступи.

Люк де Йонг визнаний найкращим гравцем у Ередівізі - повідомляє ресурс Espn Nl.

У матчах голландського чемпіонату форвард відзначився голами у матчах з Аяксом, Хераклесом, хет-триком та асистом зі Зволле, а також асистом з Волендамом.

Наразі Люк де Йонг є капітаном ПСВ, а також його найкращим бомбардиром.

Цього сезону 33-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 31 гол і віддав 12 асистів.