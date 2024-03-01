Україна

Богдан Слюбик поділився думками про майбутній матч з Колосом.

Захисник львівського Руху Богдан Слюбик прокоментував майбутній матч УПЛ проти Колоса.

"Звісно, ми хотіли розпочати офіційні виступи у 2024 році з перемоги, але гра склалась за іншим сценарієм. Зараз слід правильно підготуватись до матчу з Колосом. Руху необхідно викластись на повну у Ковалівці та здобути позитивний для себе результат.

Ми вивчаємо гру суперника, але лише на полі проявляться сильні та слабкі сторони нашого опонента. Проте слід пам’ятати, що Колос пропустив найменше голів в УПЛ в поточному сезоні, тому нам буде важко у поєдинку з ковалівцями.

Матчі на виїзді завжди важкі, тим паче, що зараз на трибуни повернулись вболівальники. Грати при глядачах набагато приємніше – футболісти отримують задоволення від такої підтримки. Втім не думаю, що тиск вболівальників господарів суттєво вплине на нас", — наводить слова Слюбика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Колос — Рух відбудеться завтра, 2 березня, о 18:00 за київським часом.