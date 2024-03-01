Іспанія

Англійський хавбек має всі шанси зіграти проти Валенсії у майбутній грі.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем відновився після травми, повідомляє журналіст The Athletic Гільєрмо Раї.

За інформацією джерела, сьогодні, 1 березня, 20-річний англієць тренувався разом із командою Карло Анчелотті у загальній групі.

Таким чином, Беллінгем, пропустивши три минулі матчі, може повернутися на поле вже у найближчій грі іспанської Ла Ліги.

Нинішнього сезону Беллінгем провів 29 матчів, у яких забив 20 голів та віддав вісім гольових передач.

Матч Валенсія – Реал відбудеться завтра, 2 березня, о 22:00 за київським часом.