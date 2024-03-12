Нидерланды. Новость

Талановитий універсальний захисник пов'язав своє майбутнє з амстердамцями.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з юним універсальним захисником Йоррелом Гато.

18-річний нідерландець, ставши повнолітнім, поставив підпис під новою угодою з амстердамським клубом, яка буде розрахована до 30 червня 2028 року.

Зазначимо, що попередній контракт Гато спливав влітку 2025 року. Він може зіграти як центрального, так і лівого захисника.

Раніше повідомлялося про бажання лондонського Арсеналу підписати Йоррела Гато у літнє трансферне вікно, оскільки головний тренер "канонірів" Мікель Артета бачить його в якості довгострокових планів клубу. Тепер після підписання нового контракту потенційна сума трансферу буде значно більшою.

У поточному сезоні Йоррел Гато провів за Аякс 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює юного захисника в 22 мільйони євро.