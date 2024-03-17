Нидерланды. Новость

Нідерландська команда пропустила 71 гол у поточній кампанії.

Аякс у матчі 26 туру чемпіонату Нідерландів зіграв внічию зі Спартою. Матч закінчився із рахунком 2:2.

За інформацією OptaJohan, амстердамський клуб пропустив 71 гол у всіх турнірах цього сезону.

Зазначається, що це є повторенням антирекорду клубу з Амстердама із сезону-1958/59.

Тоді Аякс посів шосте місце у чемпіонаті та вилетів із національного кубка на стадії 1/4 фіналу.

Зараз Аякс посідає п'яте місце у чемпіонаті, відстаючи від лідируючого ПСВ на 28 очок.