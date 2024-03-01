Україна

За двох футболістів "гірники" винні 6,8 мільйонів євро.

Аякс на своєму офіційному сайті опублікував фінансовий звіт за першу половину цього сезону.

У ньому вказується, що Шахтар ще не погасив суму у розмірі 6,8 мільйонів євро за трансфери Давіда Нереса та Лассіни Траоре перед амстердаським клубом.

Керівництво Аяксу через війну в Україні не поспішає із рішенням у цій справі, оцінюючи кредитні ризики, розраховуючи, що "гірники" виплатять потрібну суму.

Також зазначається, що Аякс отримав гарантії на виплату 4,4 млн євро від неназваного банку України.

Нагадаємо, Траоре став гравцем Шахтаря у липні 2021 року, а Нерес перебрався до донецького клубу у січні 2022 року.

Цього сезону Траоре провів шість матчів, у яких забив два м'ячі, а Нерес, так і не дебютувавши за "гірників" через війну, перебрався до Бенфіки, де забив чотири м'ячі та віддав шість асистів.

Раніше Сергій Палкін розповів, що Шахтарю загрожувала дискваліфікація у єврокубках через заборгованість перед легіонерами.