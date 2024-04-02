Нидерланды. Новость

Тренер був би не проти працювати у команді.

Патрік Клюйверт розповів щодо роботи в Аяксі, в якому він колись виступав в якості гравця.

"Я тут не для того, щоб претендувати на роботу", — цитує Патріка ресурс AD.

"Але боляче бачити свій клуб таким, тож хто знає. У всякому разі, я ще ні з ким не спілкувався.

Чому до мене не зверталися представники Аяксу? Це дуже гарне запитання. Я теж про це питаю себе.

Думаю, я підходжу для роботи тренером команди. На особистому рівні я можу добре передати свій досвід гравцям. Я однозначно людина Аяксу. Я не шукаю визнання чи чогось подібного, але було б добре".

Раніше ще за часів виступів у клубі Клюйверт виграв з ним чемпіонат, Кубок і Суперкубок Нідерландів, а також Лігу чемпіонів. Також в якості тренера працював у багатьох командах, в тому числі Адана Демірспорі.