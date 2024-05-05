Нидерланды. Новость

Команда може встановити рекорд турніру.

У разі перемоги в двох наступних матчах ПСВ може стати найкращою командою в історії Ередівізі — повідомляє журналіст Мішель Аббінк.

Зараз науспішнішим колективом є Аякс сезону-1971/72. На даний момент клуб з Ейндговена має 87 балів.

Завдяки перемозі над Спартою Роттердам з рахунком 4:2 команда Петера Боша стала чемпіоном Нідерландів.

В наступних турах чемпіонату ПСВ зіграє з Фортуною Сіттард та Валвейком.