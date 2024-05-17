Іспанія

Хорват може залишитись в Мадриді ще на рік.

Реал хоче продовжити контракт з півзахисником Лукою Модричем, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Ініціатором продовження контракту з хорватом виступає головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті. Угоду з Лукою хочуть пролонгувати ще на рік — до літа 2025 року.

У поточному сезоні 38-річний Модрич зіграв 43 матчі, забив 2 голи і віддав 8 гольових передач.

Нагадаємо, Лука Модрич став найстаршим гравцем в історії Реала, який взяв участь у матчі чемпіонату країни.