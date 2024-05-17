Україна

Працівники клубу отримають бронь від мобілізації.

Міністерство молоді та спорту на офіційному сайті опублікувало наказ про визнання футбольного клубу Чорноморець критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов’язаних працівників клубу. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Раніше критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період було визначено УАФ, УПЛ, Карпати, Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зорю, Оболонь та Кривбас.