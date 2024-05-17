Іспанія

До абсолютного рекорду ще понад сто поєдинків.

Вчора, 16 травня, відбувся матч 36 туру іспанської Ла Ліги, у якому Барселона обіграла Альмерію (2:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген, для якого це був 411 поєдинок.

За інформацією OptaJose, 32-річний німець вийшов на чисте друге місце за матчами за каталонський клуб серед воротарів, обійшовши Андоні Субісаррету.

Більше матчів у складі каталонського клубу провів лише Віктор Вальдес – 535 ігор у період з 2002 по 2014 рік.

Також додамо, що серед легіонерів Барселони лише Ліонель Мессі (778) провів більше матчів, ніж тер Штеген.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Альмерія — Барселона.