Нидерланды. Новость

Угода з 32-річним нідерландцем розрахована до літа 2026 року.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Бернлі Ваутом Веггорстом.

Угода з 32-річним нідерландцем розрахована до літа 2026 року. Інші деталі угоди невідомі.

Минулого сезону Веггорст провів 30 матчів за Гоффенгайм на правах оренди — він забив сім голів та віддав чотири асисти.

Додамо, що Ваут вже виступав у чемпіонаті Нідерландів, коли захищав кольори АЗ, Хераклеса та Еммена. Сумарно він відіграв 124 матчі, в яких забив 51 гол та віддав 17 асистів.