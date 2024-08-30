Нидерланды. Новость
Угода з 32-річним нідерландцем розрахована до літа 2026 року.
Ваут Веггорст, ФК Аякс
30 серпня 2024, 12:21
Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Бернлі Ваутом Веггорстом.
Угода з 32-річним нідерландцем розрахована до літа 2026 року. Інші деталі угоди невідомі.
Минулого сезону Веггорст провів 30 матчів за Гоффенгайм на правах оренди — він забив сім голів та віддав чотири асисти.
Додамо, що Ваут вже виступав у чемпіонаті Нідерландів, коли захищав кольори АЗ, Хераклеса та Еммена. Сумарно він відіграв 124 матчі, в яких забив 51 гол та віддав 17 асистів.