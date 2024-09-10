Нидерланды. Новость

Раніше з тієї ж причини було перенесено поєдинок амстердамців проти Феєнорда.

Майбутній матч п'ятого туру чемпіонату Нідерландів між Аяксом та Утрехтом, який мав пройти в Амстердамі 15 вересня, не відбудеться. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва клуби до останнього намагалися домовитись про проведення зустрічі, але їм це не вдалося.

Причина перенесення така сама, як була під час перенесення матчу між Аяксом та Феєнордом.

Організатори не дозволяють проведення матчів чемпіонату без присутності поліції на стадіонах, а поліцейські протестують, відмовляючись виписувати штрафи за дрібні порушення.

Після двох ігор Аякс набрав три очки та посідає 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, а Утрехт має 10 балів після чотирьох матчів і третій рядок.