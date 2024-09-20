Нидерланды. Новость

Доля занесла хорвата у Ейндговен.

Новачок ейндговенського ПСВ Іван Перішич розповів про свій перехід до нідерландського клубу . Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Аякс запросив інформацію про мій можливий перехід, це було десять днів тому... але врешті решт ми не досягли угоди. Зараз я тут, у ПСВ Ейндговен. Це ідеальне місце для мене. Я знаю, що хоче тренер та готовий допомогти команді", — сказав Перішич.

Останнім місцем роботи Івана Перішича був хорватський Гайдук, проте він був усунений від тренувань після конфлікту з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо та в підсумку залишив клуб на правах вільного агента.