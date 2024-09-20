Новачок ейндговенського ПСВ Іван Перішич розповів про свій перехід до нідерландського клубу. Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Аякс запросив інформацію про мій можливий перехід, це було десять днів тому... але врешті решт ми не досягли угоди. Зараз я тут, у ПСВ Ейндговен. Це ідеальне місце для мене. Я знаю, що хоче тренер та готовий допомогти команді", — сказав Перішич.
Останнім місцем роботи Івана Перішича був хорватський Гайдук, проте він був усунений від тренувань після конфлікту з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо та в підсумку залишив клуб на правах вільного агента.