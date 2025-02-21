Нидерланды. Новость
Роттердамці знайшли нового головного тренера.
Робін ван Персі, Getty Images
21 лютого 2025, 09:58
Новим головним тренером Феєнорда стане наставник Геренвена Робін ван Персі, повідомляє The Athletic.
За даними джерела, клуб із Роттердама досяг принципової угоди про призначення 41-річного фахівця на посаду головного тренера. Клуби підписали угоду про перехід фахівця. Контракт буде розраховано до 2027 року.
Помічником ван Персі стане Рене Хаке — колишній помічник Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед.
Під керівництвом Робіна Геренвен провів уже 26 матчів, на початку лютого скандально втративши перемогу над Фортуною з 12 гравцями на полі. Зараз його підопічні йдуть дев'ятими в турнірній таблиці Ередивізі, а з Кубка Нідерландів вони вилетіли діставшись лише 1/8 фіналу.
Зараз командою тимчасово опікається Паскаль Боссхарт.
Також зазначимо, що в січні син Робіна Шакіл оновив свою угоду з роттердамцями.