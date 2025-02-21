Нидерланды. Новость

Роттердамці знайшли нового головного тренера.

Новим головним тренером Феєнорда стане наставник Геренвена Робін ван Персі, повідомляє The Athletic.

За даними джерела, клуб із Роттердама досяг принципової угоди про призначення 41-річного фахівця на посаду головного тренера. Клуби підписали угоду про перехід фахівця. Контракт буде розраховано до 2027 року.

Помічником ван Персі стане Рене Хаке — колишній помічник Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед.

Під керівництвом Робіна Геренвен провів уже 26 матчів, на початку лютого скандально втративши перемогу над Фортуною з 12 гравцями на полі. Зараз його підопічні йдуть дев'ятими в турнірній таблиці Ередивізі, а з Кубка Нідерландів вони вилетіли діставшись лише 1/8 фіналу.

Зараз командою тимчасово опікається Паскаль Боссхарт.

Також зазначимо, що в січні син Робіна Шакіл оновив свою угоду з роттердамцями.