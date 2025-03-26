Нідерланди. Новина

Нідерландський захисник може змінити клубну прописку наступного літа.

Лівий/центральний захисник амстердамського Аякса Йоррел Гато продовжує перебувати на трансферних радарах топ-клубів, передає портал TEAMtalk.

Повідомляється, що за 19-річного нідерландця колектив з Ередивізі хоче отримати 45-50 мільйонів євро. Контракт Аякса з Гато розраховано до кінця червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядав вихованця амстердамців на тлі своїх проблем зліва в захисті, тоді як Ювентусу інтерес до Йоррела приписували через важку травму центрбека Бремера.

За даними TEAMtalk, до Гато також придивляється Ліверпуль, вбачаючи в ньому заміну Вірджилу ван Дейку, який досі не продовжив контракт із клубом. Виступами нідерландця вражені й у мадридському Реалі, Челсі та Мілані.

У ході поточної кампанії захисник взяв участь у 42-х матчах усіх турнірів, відзначившись трьома голами й шістьма асистами.