Нідерланди. Новина

33-річний футболіст має бути доставлений до Нідерландів.

Колишнього нападника Аякса та Севільї Квінсі Промеса, який нині виступає за Дубай Юнайтед, заарештували в Дубаї. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, 33-річного нідерландця заарештували в його будинку у четвер, після чого його доставили до центру тимчасового тримання під вартою в Дубаї.

Тепер Квінсі має бути доставлений до Нідерландів, де він відбуватиме покарання у вигляді 7,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше амстредамський суд засудив Промеса на шість років у справі про організацію контрабанди заборонених речовин. Також він був засуджений до 1,5 років ув'язнення за напад на двоюрідного брата.

Додамо, що на рахунку Промеса 50 поєдинків у складі збірної Нідерландів, у яких він забив сім голів та віддав сім асистів.