Нідерланди. Новина
33-річний футболіст має бути доставлений до Нідерландів.
Квінсі Промес, Getty Images
13 червня 2025, 12:33
Колишнього нападника Аякса та Севільї Квінсі Промеса, який нині виступає за Дубай Юнайтед, заарештували в Дубаї. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, 33-річного нідерландця заарештували в його будинку у четвер, після чого його доставили до центру тимчасового тримання під вартою в Дубаї.
Тепер Квінсі має бути доставлений до Нідерландів, де він відбуватиме покарання у вигляді 7,5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше амстредамський суд засудив Промеса на шість років у справі про організацію контрабанди заборонених речовин. Також він був засуджений до 1,5 років ув'язнення за напад на двоюрідного брата.
Додамо, що на рахунку Промеса 50 поєдинків у складі збірної Нідерландів, у яких він забив сім голів та віддав сім асистів.