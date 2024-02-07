Інше

Горе-футболіст переховується в країні-терористці.

Нідерландський нападник Квінсі Промес свого часу мав дуже великі перспективи грати на високому рівні в Європі, але в підсумку скотився до рівня чемпіонату болота.

Утім, воно й не дивно, адже на батьківщині 32-річного виконавця тривалий час звинувачували у заподіянні шкоди власному двоюрідному брату, який дістав поранення ножем у коліно під час побутової сварки.

Інцидент трапився ще в 2020 році, і відтоді тривало слідство, яке в підсумку переросло в повноцінний розгляд справи в суді.

Саме в цей період гравець і втік від правосуддя до країни, яка й гадки немає, що це таке, тому сподівається оминути ще й виконання остаточного судового рішення, яке було ухвалено сьогодні, 7 лютого 2024 року.

Промес має відшкодувати постраждалому родичу 7000 євро, які той витратив на лікування.

Окрім цього, гравця засуджено до 18 місяців утримання під вартою.

Нагадаємо, що окремо розглядається справа щодо участі Промеса в зберіганні та торгівлі наркотиками.