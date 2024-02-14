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Футболіст причетний до контрабанди 1350 кілограмів кокаїну.

Амстердамський суд визнав винним нападника московського Спартака Квінсі Промеса у справі про контрабанду наркотиків, засудивши футболіста до шести років ув'язнення. Про це повідомляє De Telegraaf.

При цьому прокуратура вимагала дев'ять років ув'язнення за причетність до контрабанди кокаїну загальною вагою 1350 кілограмів.

За версією слідства, Промес відіграв вирішальну роль у контрабанді двох партій кокаїну, які надійшли до порту Антверпена в січні 2020 року, коли він виступав у складі Аякса.

Сам Квінсі на засіданні суду не був присутнім — прокуратурі Нідерландів не вдалося досягти його екстрадиції. Швидше за все, найближчим часом футболіст оскаржуватиме це рішення.

Нагадаємо, нещодавно Промеса було засуджено на півтора року тюремного ув'язнення за ножове поранення на вечірці. У ході процесу суд ухвалив, що Промес має виплатити потерпілому, двоюрідному братові гравця, компенсацію, суму якої поки що не визначено.