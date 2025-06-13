Нідерланди. Новина

Небезпечна ситуація.

Колишньому захиснику нідерландського Твенте та англійського Вігана Ронні Стаму загрожує 13 років в'язниці за участь у міжнародній наркоторгівлі. Про це повідомляє Omroep Brabant.

За інформацією джерела, Ронні та його брат Рудді, який наразі переховується в ОАЕ, брали участь в контрабанді понад двох тонн кокаїну орієнтовна вартість якого складає 57 мільйонів євро.

Зазначається, що державний прокурор впевнений, що брати відігравали важливу роль у міжнародній торгівлі наркотиками, і зажадав тринадцять років в'язниці для Ронні і понад шість років в'язниці для Руді. Обидва також повинні заплатити близько 1,7 мільйона євро штрафу.

В свою чергу, Ронні Стам визнав тільки, що він був посередником у контрабанді 20 кілограмів кокаїну поштою з Бразилії до німецького Франкфурта у 2020 році.

Нагадаємо, Ронні Стам у сезоні-2009/10 в складі Твенте, яку на той момент очолював Стів Макларен, став чемпіоном Нідерландів. Також у футболці Вігана в сезоні-2012/2013 він виграв Кубок Англії під керівництвом чинного головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса.

Раніше повідомлялося, що Наїнгголана затримали в Бельгії зі звинуваченням у контрабанді наркотиків.