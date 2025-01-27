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Шалене падіння колись яскравого футболіста триває.

Бельгійський центральний півзахисник Раджа Наїнгголан має за плечима тривалу та насичену різноманітними злетами та поразками футбольну кар’єру, але останніми роками з цією діяльністю він пов’язаний лише формально.

Позаду в 36-річного виконавця залишились виступи за італійські П’яченцу, Кальярі, Рому, міланський Інтер, СПАЛ, бельгійські Берсхот та Антверпен, а також екзотичний індонезійський Бхаянгкара.

Цієї зими Раджа приєднався до друголігового клубу з Бельгії Локерен-Темсе й уже в першому матчі поклав розкішний гол прямим ударом із кутового.

Але наскільки стрімким було його повернення до бельгійського футболу, настільки й стрімким виявилось чергове падіння.

Сьогодні, 27 січня, зранку поліція заарештувала футболіста за звинуваченням у міжнародній торгівлі наркотиками.

Прокурор Жюльєн Мойлен на місці наступним чином прокоментував цю подію: "Розслідування стосується ймовірних дій щодо імпорту кокаїну з Південної Америки до Європи через порт Антверпена та його перерозподілу в Бельгії.

У рамках справи відділу боротьби з організованою злочинністю прокуратури Брюсселя, дорученої слідчому судді Брюсселя, Федеральна судова поліція Брюсселя провела 30 обшуків у понеділок уранці, 27 січня 2025 року, головним чином у провінції Антверпен і в Брюсселі, а також у передмістях Брюсселя.

Із огляду на те, що допити ще тривають і проводяться згідно з принципом презумпції невинуватості, жодних коментарів на даному етапі надаватись не буде", — заявив представник слідчих органів.

Нагадаємо, що ще на початку сезону Раджі не надто сподобались перші виступи тоді нового нападника Роми Артема Довбика.