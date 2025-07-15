Нідерланди. Новина
Джессі Снейдер продовжить кар'єру у чемпіонаті Нідерландів.
Джессі Снейдер, ФК Утрехт
15 липня 2025, 10:59
Утрехт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Джессі Снейдером, який є сином легенди нідерландського футболу Веслі Снейдера.
Угода з 18-річним нідерландцем розрахована до літа 2028 року. Також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон.
"Це мрія, що стала реальністю. З тих пір, як я приєднався до академії Утрехта, я вперто працював, щоб досягти цього моменту. Підписання мого першого професійного контракту — це не тільки нагорода, а й початок нового етапу. Я хочу продовжувати розвиватися і, перш за все, зіграти якомога більше ігрового часу за молодіжку Утрехта наступного сезону", – сказав Снейдер-молодший.
Раніше повідомлялося, що син легенди повернувся до ПСВ.