Нідерланди. Новина

Джессі Снейдер продовжить кар'єру у чемпіонаті Нідерландів.

Утрехт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Джессі Снейдером, який є сином легенди нідерландського футболу Веслі Снейдера.

Угода з 18-річним нідерландцем розрахована до літа 2028 року. Також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон.

"Це мрія, що стала реальністю. З тих пір, як я приєднався до академії Утрехта, я вперто працював, щоб досягти цього моменту. Підписання мого першого професійного контракту — це не тільки нагорода, а й початок нового етапу. Я хочу продовжувати розвиватися і, перш за все, зіграти якомога більше ігрового часу за молодіжку Утрехта наступного сезону", – сказав Снейдер-молодший.

Раніше повідомлялося, що син легенди повернувся до ПСВ.