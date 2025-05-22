Нідерланди. Новина

Наставнику, який працював із Міхелсом і вигравав Кубок Нідерландів, було 85 років.

На 86-му році життя пішов з життя Нол де Ройтер — відомий нідерландський футбольний тренер і функціонер. Про його смерть повідомила пресслужба Утрехта, клубу, з яким було пов’язано більшу частину його футбольної кар’єри як гравця, так і тренера.

Уродженець Утрехта, де Ройтер виступав за місцеві клуби ДОС, Елінквейк і Велокс, які згодом об’єдналися у ФК Утрехт. Як тренер, він очолював низку голландських клубів, зокрема Камбюр, Ден Босх, Ваалвайк, Ден Хаг та найбільше — Утрехт, з яким виграв Кубок Нідерландів у сезоні-1984/85.

У 1988 році де Ройтер був асистентом Рінуса Міхелса на легендарному Євро-1988, де збірна Нідерландів перемогла СРСР у фіналі. Згодом тимчасово керував головною збірною Ораньє, працював із командою U-21 та був головним тренером збірної Єгипту з 1994 по 1995 рік.