Нідерланди. Новина

Воротар леверкузенського Баєра орендований ейндговенцями з правом викупу.

Голкіпер Матей Коварж залишив Баєр і приєднався до ПСВ, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.

Склад ейндговенців 25-річний чех поповнив на правах оренди з правом викупу до кінця сезону-2025/26. За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, повноцінний трансфер гравця обійдеться чемпіону Нідерландів у 5+2 млн євро, тоді як леверкузенці отримають частину коштів від майбутнього потенційного продажу.

Баєр придбав Коваржа за 5 млн євро в Манчестер Юнайтед у серпні 2023 року. На рахунку воротаря 30 пропущених голів у 32-х матчах (16 "сухих") за "фармацевтів" у всіх турнірах. Із ними Матей виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини.

Контракт леверкузенців із чехом розраховано до кінця червня 2027 року. ПСВ новачок представлятиме у футболці з 32-м номером.

Раніше повідомлялося, що склад клубу з Ейндговена може поповнити й нападник Боруссії Менхенгладбах.