Нідерланди. Новина

21-річний лівий оборонець уклав трирічну угоду з опцією продовження ще на сезон з Фортуною Сіттард.

Фортуна Сіттард представила новачка — захисника Джастіна Гюбнера, який перебрався до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з англійським Вулверхемптоном. Угода з 21-річним гравцем розрахована на три сезони з можливістю продовження ще на рік.

Для Гюбнера це не просто новий виклик, а й повернення до рідної країни. У дитинстві він займався у академіях Віллем II та Брабант Юнайтед, а першим професійним клубом став Ден Бош, куди він приєднався у 2017 році. Проте закріпитися в першій команді Хюбнеру не вдалося, і вже у 2020 році він вирушив до Англії.

У Вулверхемптоні Гюбнер не дебютував за головну команду, проте активно розвивався у молодіжних структурах клубу. Минулого сезону футболіст спробував себе на новому континенті — в оренді у японському клубі Серезо Осака, де провів 8 матчів.