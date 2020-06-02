Северная Америка

Клуб из МЛС хочет пригласить итальянского форварда.

Нападающий Брешии Марио Балотелли попал в сферу интересов Лос-Анджелес Гэлакси, сообщает портал Tuttomercato со ссылкой на Corriere della Sera.

Американский клуб следит за ситуацией с итальянским форвардом и попытается подписать его в летнее межсезонье. Агент 29-летнего игрока Мино Райола уже получил звонок от представителей "галактикос" и обсудил условия возможного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Брешия недовольна поведением Балотелли и хочет досрочно разорвать с ним контракт.

Балотелли перешел в Брешию прошлым летом на правах аренды из Марселя. В текущем сезоне нападающий провел 19 поединков в футболке "ласточек", отличившись пятью голами.