Северная Америка

Этот гол помог команде обыграть Нью-Йорк Ред Буллз.

Экс-нападающий Реала, Наполи, Ювентуса и других клубов Гонсало Игуаин открыл счет своим голам в Америке. Гонсало отличился ударом со штрафного в матче против Нью-Йорк Ред Буллз. Этот гол стал победным.

Примечательно, что в 428 матчах за европейские клубы он ни разу не забивал непосредственно со штрафного.

Пока что дела у Игуаина в США идут очень насыщенно: в первом матче он не реализовал пенальти, во втором сделал ассист, а теперь забил победный гол.

Интер Майами идет на 12-м месте в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет хьюстонского Динамо 11 октября.