Северная Америка

Французский форвард, по всей видимости, собирается завешать карьеру футболиста в Северной Америке.

Официальный Twitter-аккаунт мексиканского клуба Тигрес сообщил о подписании нового соглашения с нападающим команды Андре-Пьером Жиньяком, который играет в данном клубе уже шесть лет, по состоянию на сегодняшний день.

Опытный 35-летний форвард ранее имел на руках подходящее ко концу летом 2021 года соглашение, однако все-таки решился поставить подпись над новой трехлетней сделкой.

В текущем сезоне Жиньяк принял участие в 27-и матчах своей команды, в которых ему удалось отличиться 17-ю забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В то числе, три гола в исполнении французского нападающего пришлись на розыгрыш Клубного чемпионата мира-2021, в финале которого Тигрес уступил мюнхенской Баварии со счетом 0:1.