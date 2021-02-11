Подопечные Флика минимально обыграли в финале мексиканский Тигрес.
твиттер Баварии
11 февраля 2021, 21:57
Отчет о матче читайте позже.
Бавария – Тигрес 1:0
Голы: Павар, 61
Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане (Чупо-Мотинг, 74), Гнабри (Толиссо, 64), Коман (Коста, 74) — Левандовски (Мусиала, 74).
Тигрес: Гусман — Родригес (Киньонес, 83), Рейес, Меса, Сальседо — Дуэньяс, Акино, Кариока, Писарро, Киньонес — Жиньяк
Предупреждения: Дуэньяс, 42, Родригес, 69, Кариока, 90.