Северная Америка

Австрийский защитник продолжит карьеру в США.

Австрийский защитник Кристиан Фукс, который покинул Лестер по окончанию сезона, трудоустроился в США.

Футболист подписал контракт на один год с клубом Шарлотт, однако контракт вступит в силу с первого января 2022 года до 31 декабря 2022 года с возможностью продления еще на год.

Это связано с тем, что с начала 2022 года Шарлотт получит профессиональный статус и будет выступать в МЛС.

Пока в команде официально есть только пять футболистов, которые выступают в арендах.

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