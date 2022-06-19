Северная Америка

Форвард розповів про свою кар'єру та плани на майбутнє.

Нападник Інтер Маямі Гонсало Ігуаін прокоментував своє можливе завершення кар'єри відмітивши, що він ще має мотивацію грати у футбол.

"У своїй кар'єрі я досяг дійсно багато успіхів, але я пам'ятаю все. Навіть те, як мене привітав Роберто Карлос в Реалі, коли мені було всього 19 років.

Протягом футбольного життя я зустрічався із різними чемпіонам: із Роналдіньо, із Дібалою. Мені дуже пощастило пограти із цими хлопцями у футбол.

Зараз я не планую завершати кар'єру. В мене є ще стимул та прагнення досягати своїх цілей на полі. Мені подобаються ті емоції, що я отримую від футболу", — розповів футболіст для Sky Italia.

Раніше була інформація, що Ігуаін хоче завершити кар'єру, але згодом сам аргентинець її спростував.