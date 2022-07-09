Северная Америка

Англієць має одну пропозицію від клубу з США.

Легендарний форвард МЮ, збірної Англії та колишній тренер Дербі Вейн Руні може продовжити працювати в МЛС.

Клуб, за який грав англієць, Ді Сі Юнайтед, готовий запропонувати йому посаду головного тренера.

Наразі команда з Вашингтона знаходиться в процесі пошуку нового коуча замість тимчасового тренера Чеда Ештона, який працює там з квітня.

Руні та його дружині подобалось життя в США. А представник Вейна заявив, що декілька клубів вже звертались до нього з пропозиціями.

Нагадаємо, що Руні виступав за Ді Сі з 2018 по 2020 рік і носив капітанську пов'язку. На його рахунку 52 гри за клуб, 28 голів та 5 асистів.