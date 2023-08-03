Северная Америка

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 3 серпня 2023 року, 03:00.

Пізньої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Кубку північноамериканських ліг, де команди вже встигли дістатись 1/16 фіналу.

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Сергієм Кривцовим у стартовому складі приймав гостей з Орландо Сіті.

Гра вийшла щедрою на забиті м’ячі, і вже до перерви команди встигли обмінятись результативними пострілами від того-таки Мессі та Серхіо Араухо.

У другому таймі забивали виключно господарі — Джозеф Мартінес реалізував пенальті, а потім відзначився дублем і сам Мессі з його передачі.

А тим часом дебютувати за новий клуб надали можливість Хорді Альбі.

Інтер Маямі — Орландо Сіті 3:1

Голи: Мессі, 7, 72, Мартінес, 51 (пен.) — Араухо, 17

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов, Міллер, Аллен (Альба, 64) — Арройо (Руїс, 82), Бускетс, Кремаскі (Гомес, 64) — Мессі, Мартінес (Кампана, 81), Тейлор (Ульоа, 90).

Орландо Сіті: Гальєсе — Сміт (Торгаллссон, 60), Карлос Антоніо, Янссон, Сантос — Араухо, Картахена (Мартінс, 80) — Торрес, Перейра (Охеда, 65), Кортес (Кара, 80) — Макгвайр (Енріке, 60).

Попередження: Мессі, Гомес — Сміт, Карлос Антоніо, Макгвайр, Перейра, Гальєсе.