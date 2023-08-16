Северная Америка

Аргентинець не зупиняє свій голепад, але цього разу українець долучився до нього з власною результативною дією.

Стрімко наближаються вирішальні матчі Кубка північноамериканських ліг, і Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом, Хорді Альбою та Сергієм Кривцовим у складі відчайдушно мчать за головним трофеєм.

Цього разу клуб із Флориди грав гостьовий матч проти Філадельфії Юніон у півфіналі змагань.

І ця гра, так само, як і попередня зустріч у плей-оф проти Шарлотт, одразу пішла для команди належним чином.

Джозеф Мартінес відкрив рахунок на тлі розкішної передачі з власної половини від українського захисника Серія Кривцова вже на третій хвилині, а за 17 хвилин потому відзначився черговим голом Ліонель Мессі. Цього разу це був більярдний постріл із далекої відстані.

Суперники втратили контроль над станом справ на футбольному полі, і в підсумку ще в першому таймі Хорді Альба своїм першим м’ячем у американських змаганнях зробив підстави для розгрому.

Але посеред другої половини гравці Філадельфії все ж схаменулись, і зусиллями Алехандро Бедої відіграли один гол. Ненадовго. Давід Руїс закрив протистояння з передачі ДеАндре Єдліна.

У фінальному матчі Інтер Маямі гратиме проти Нешвілла.