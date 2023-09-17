Северная Америка

Невдалий виїзний матч для клубу Девіда Бекхема.

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс та український центральний захисник Сергій Кривцов із появи на полі на заміну на 83 хвилині, глибокої ночі за європейським часом зіграли черговий матч за американський Інтер Маямі.

Цього разу "чаплі" на виїзді в рамках 29 туру МЛС грати проти Атланти Юнайтед, яка значно переважала їх за кількістю здобутих залікових балів.

І в підсумку, без Ліонеля Мессі та Хорді Альби, Інтер не впорався з тиском, хоча й забив першим посеред стартової половини зустрічі зусиллями Леонардо Кампани.

Однак у відповідь ще до перерви у воротах гостей опинилось одразу три м’ячі, після чого навіть другий гол Кампани одразу з відновлення протистояння після перерви нічого не вирішував.

Господарі під завісу матчу скористались відсутністю балансу в захисту Інтера та провели ще дві разючі атаки.

Атланта Юнайтед — Інтер Маямі 5:2

Голи: Муюмба, 36, Міллер, 41 (авт.), Леннон, 44, Якумакіс, 76, Вольфф, 89 — Кампана, 25, 53 (пен.)

Атланта Юнайтед: Гузан — Леннон, Робінсон, Абрам, Вайлі — Муюмба, Россетто (Форчун, 83) — Москера (Лобжанідзе, 74), Альмада, Сілва (Вольфф, 81) — Якумакіс (Беррі, 80).

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Авілес (Кривцов, 83), Міллер, Аллен — Арройо (Руїс, 67), Бускетс, Кремаскі (Робінсон, 74) — Тейлор (Стефанеллі, 67), Кампана (Мартінес, 83), Фаріас.

Попередження: Муюмба, Абрам — Фаріас, Стефанеллі.