Северная Америка

Команда готуватиметься до нового сезону виставковими матчами.

Бренд північноамериканського клубу Інтер Маямі, після трансферів зіркового тріо ексфутболістів каталонської Барселони Ліонеля Мессі, Серхіо Бускетса та Хорді Альби, продовжує набирати оберти в медійному плані.

Сезон МЛС поступово добігає завершення, тож "чаплі", які пролетіли повз плей-оф, готуються вже до нової кампанії, яка має розпочатись на початку 2024 року.

Разом із тим, Інтер готовий узяти нову медійну височину, заради чого в першій у своїй історії поїде в міжнародне турне, відкрившись для футбольної авдиторії Китаю.

Там у команди Херардо Мартіно заплановано дві зустрічі — 5 листопада проти Ціндао Хайню та 8 листопада проти Ченду Ронгченг відповідно.

"Це буде чудова можливість продовжити розвиток нашої кампанії 2023 року, під час якої ми здобули свій перший трофей. Ми скористаємося цією нагодою, щоб розпочати нашу підготовку до 2024 року, оскільки ми хочемо розвивати успіхи минулого сезону й досягати нових височин у майбутньому", — сказав спортивний директор і головний директор із футболу Інтера Маямі Кріс Гендерсон.

Гратиме команда із США на полі нового ультрасучасного стадіону Ціндао місткістю 50000 уболівальників та на полі спортивного парку Фенікс Гілл, який уміщує 60000 глядачів.