Команди з нижньої частини турнірної таблиці сильнішого поміж собою не визначили.
Інтер Маямі — Шарлотт, Getty Images
19 жовтня 2023, 08:00
Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс та фланговий захисник Хорді Альба (від середини другого тайму) глибокої ночі за європейським часом зіграли черговий матч за американський Інтер Маямі.
Цього разу зустріч знову проходила в рамках МЛС, де "чаплі" вдома зустрічались із Шарлотт.
Аргентинський нападник Ліонель Мессі та український центральний захисник Сергій Кривцов спостерігали за грою команди з трибун.
І в підсумку це вчергове коштувало клубу з Флориди можливості здобути залікові бали.
Під завісу першого тайму команди влаштували ефектний розмін забитими м’ячами, але гості при цьому продовжили забивати ще й на початку другої половини гри.
У підсумку, Інтер був вимушений до останнього рятувати власне становище, і хоча зробив це лише на 84 хвилині, однак становище передостанньої команди в турнірній таблиці від цього кращим не стало.
Клуб із Маямі не перемагав шість останніх матчів — у п’яти з них був відсутнім Ліонель Мессі.
Інтер Маямі — Шарлотт 2:2
Голи: Стефанеллі, 45+6, Робінсон, 84 — Копетті 45, Варгас, 52
Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Авілес, Міллер, Аллен (Альба, 60) — Грегоре (Мота, 60), Бускетс, Гомес (Руїс, 90) — Стефанеллі (Робінсон, 67), Кампана, Фаріас.
Шарлотт: Кахліна — Бірн, Маланда, Прайветт, Ліндсі — Вествуд, Броніко — Южвяк (Арфілд, 76), Варгес (Мерам, 64), Деягере (Свідерські, 64) — Копетті.
Попередження: Бускетс, Грегоре, Авілес — Броніко.