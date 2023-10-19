Северная Америка

Команди з нижньої частини турнірної таблиці сильнішого поміж собою не визначили.

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс та фланговий захисник Хорді Альба (від середини другого тайму) глибокої ночі за європейським часом зіграли черговий матч за американський Інтер Маямі.

Цього разу зустріч знову проходила в рамках МЛС, де "чаплі" вдома зустрічались із Шарлотт.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі та український центральний захисник Сергій Кривцов спостерігали за грою команди з трибун.

І в підсумку це вчергове коштувало клубу з Флориди можливості здобути залікові бали.

Під завісу першого тайму команди влаштували ефектний розмін забитими м’ячами, але гості при цьому продовжили забивати ще й на початку другої половини гри.

У підсумку, Інтер був вимушений до останнього рятувати власне становище, і хоча зробив це лише на 84 хвилині, однак становище передостанньої команди в турнірній таблиці від цього кращим не стало.

Клуб із Маямі не перемагав шість останніх матчів — у п’яти з них був відсутнім Ліонель Мессі.

Інтер Маямі — Шарлотт 2:2

Голи: Стефанеллі, 45+6, Робінсон, 84 — Копетті 45, Варгас, 52

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Авілес, Міллер, Аллен (Альба, 60) — Грегоре (Мота, 60), Бускетс, Гомес (Руїс, 90) — Стефанеллі (Робінсон, 67), Кампана, Фаріас.

Шарлотт: Кахліна — Бірн, Маланда, Прайветт, Ліндсі — Вествуд, Броніко — Южвяк (Арфілд, 76), Варгес (Мерам, 64), Деягере (Свідерські, 64) — Копетті.

Попередження: Бускетс, Грегоре, Авілес — Броніко.