Северная Америка

"Осередок" каталонського футболу в США працює на повну.

Трансфер бразильського атакувального півзахисника Філіппе Коутінью з англійського Ліверпуля до каталонської Барселони взимку 2018 року за 135 млн євро був цілком у дусі тогочасних керівників "блаугранас".

Нічого доброго з тієї інвестиції так і не вийшло, після чого вже 31-річний виконавець де тільки не встиг пограти — на його долю випали оренди до мюнхенської Баварії та бірмінгемської Астон Вілли, які зрештою завершились повноцінним повернення до Англії, але вже всього за 20 млн євро.

Однак зараз Коутінью взагалі грає в Катарі за Ад-Духаїль на правах оренди до завершення поточного сезону європейського футболу.

Щоправда, останнім часом існують сумніви, що бразилець завершить цей контракт у встановлені терміни.

Американський Інтер Маямі, за який грають колишні партнери Коутінью по Барселоні, Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Хорді Альба та Серхіо Бускетс, несподівано з’явився на обрії та заявив про бажання залучити гравця до свого складу.

Окрім "чапель", на Філіппе також претендує Лос-Анджелес Гелаксі, тож цього зимового трансферного вікна боротьба за нього буде запеклою.

Тим часом у Катарі Коутінью встиг відіграти 11 матчів, забивши чотири голи та віддавши одну гольову передачу.