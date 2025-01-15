Северная Америка

Галатасараю доведеться відкликати івуарійця з оренди в Ліоні.

Шарлотт близький до орендної угоди щодо лівого вінгера Галатасарая Вілфріда Заха, передає портал GIVEMESPORT.

За даними джерел, 32-річний івуарієць буде одним із "призначених гравців" (поза зарплатною стелею) клубу МЛС. Нині Заха на правах оренди виступає за Ліон.

У першій половині сезону-2024/25 він взяв участь у шести матчах клубу Ліги 1 у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. У жовтні повідомлялося, що нападника оштрафували за погані спортивні досягнення.

Регулярну кампанію МЛС-2024 Шарлотт завершив на п'ятій сходинці турнірної таблиці Східної конференції, пізніше вилетівши з 1/8 фіналу плей-оф.