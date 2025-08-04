Северная Америка

Офіційна інформація від Інтер Маямі.

Напередодні в матчі Кубка ліг Північної Америки проти мексиканської Некакси зірковий форвард американського Інтер Маямі та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі був вимушений припинити виступ уже на 11 хвилині через пошкодження.

Головний тренер "чапель" Хав’єр Маскерано після гри запевнив, що травма його підопічного "не виглядає серйозно", а на наступний день клуб надав офіційну інформацію від медичного штабу з цього приводу.

"Мессі пройшов медичні обстеження, щоб оцінити ступінь м'язового дискомфорту, який він відчував під час вчорашнього матчу Кубка ліги проти Некакси, що змусило його залишити поле.

Результати підтвердили незначну травму м'яза правої ноги. Дозвіл на повернення до тренувань для нього залежатиме від прогресу відновлення та реакції організму на лікування", — заявила пресслужба Інтера Маямі.

Мессі в поточному сезоні МЛС має 19 голів та дев’ять асистів за 24 гри.