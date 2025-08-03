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Лео зазнав дискомфорту у підколінному сухожиллі після зіткнення з двома суперниками — клуб очікує результати медичного обстеження.

Зірковий форвард Інтер Маямі та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі достроково завершив свій виступ у матчі Кубка ліг проти мексиканської Некакси. Уже на 11-й хвилині гри Мессі зіткнувся з Раулем Санчесом і Алексісом Пеньєй, після чого не зміг продовжити зустріч та попросив заміну.

Головний тренер Інтера Хав'єр Маскерано після матчу пояснив ситуацію:

- Лео відчув дискомфорт у задній частині стегна. Це не виглядало серйозно — болю не було, лише неприємне відчуття. Але ми проведемо додаткове обстеження, щоб дізнатись точний діагноз, — прокоментував наставник.

Попри втрату лідера, Інтер Маямі зумів втримати нічию 2:2 в основний час та перемогти в серії пенальті. Новачок клубу Родріго Де Пауль одразу відзначився результативною передачею — його асист дозволив Сеговії вразити ворота суперника.

У сезоні-2025 року Ліонель Мессі вже встиг набрати 28 очок за системою гол+пас — 19 голів і 9 асистів у 23 матчах за Інтер Маямі у всіх турнірах.