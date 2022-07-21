Польща

Автор дубля у ворота дортмундської Боруссії у Лізі чемпіонів-2016/17 може знову потішити фанів Екстракляси.

Як повідомляє журналіст Марчін Шимчак з порталу Legia.net, сербський нападник Александар Прійовіч може повернутися до Легії.

Агенти гравця наразі ведуть перемовини із варшавським колективом. Розглядається варіант із орендною умовою.

Прійовіча можна сміливо назвати футбольним кочовиком. 14 разів серб змінював місце праці. В період з 2015 по 2016 роки він встиг приміряти футболку "легіоністів" та добре себе зарекомендувати.

Наприклад, забивав Наполі у Лізі Європи та відмічався "дуплетом" на дортмундському Сігнал Ідуна Парк у легендарному матчі проти Боруссії (8:4). 37 балів за гол+пас у 72 зустрічах в Легії теж говорять вельми красномовно.

В січні 2017 року Александара запросив ПАОК, а останній сезон він провів у складі австралійського Вестерн Юнайтед.