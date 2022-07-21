Контракт підписаний до кінця червня 2026 року.
Іві Лопес
21 липня 2022, 17:16
Ракув Ченстохова продовжив контракт із центральним нападником Іві Лопесом до літа 2026 року.
Іспанський бомбардир став найкращим гравцем та бомбардиром минулого сезону чемпіонату Польщі (20 голів), а також разом із командою Марека Папшуна зумів завоювати місцевий кубок, відмітившись взяттям воріт у фіналі проти Леха.
Пролонгація умови із іспанцем є дуже важливою для ченстоховців у контексті майбутніх баталій у Лізі конференцій УЄФА.
Іві Лопес є дуже досвідченим гравцем, який має у своєму досьє 41 матч у Прімері за Гетафе, Леванте та Вальядолід.