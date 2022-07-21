Польща

Вінгер повернувся до Узбекистану.

Джасурбек Яхшибоєв офіційно покинув варшавську Легію в якості вільного агента.

"Легіоністи" підписали вінгера у лютому минулого року з Пахтакору, але у основному складі польського гранду за увесь час він зіграв лише 11 хвилин у грі проти краківської Вісли (0:0).

Зате неймовірно вдалою опинилася оренда до Шерифа Юрій Вернідуба, з яким Яхшибоєв дебютував у груповому етапі Ліги чемпіонів минулого сезону. Ба більше, навіть забив у ворота мадридського Реала та доклав цеглинку у сенсаційну перемогу чемпіону Молдови на Сантьяго Барнабеу (2:1).

Тим не менш Легія вирішила не продовжувати умову із гравцем.

Довго перебувати у статусі вільного агента Джасурбеку не довелося. Нещодавно він підписав контракт із шостою командою минулого розіграшу чемпіонату Узбекистану Навбахором.