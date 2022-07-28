Польща

Варшавський гранд продовжує шукати заміну для Матеуша Вєтескі.

Сайт Sport.pl повідомляє про те, що варшавська Легія цікавиться шотландським захисником Девідом Бейтсом.

Свого часу гравець встиг пограти у складах Шеффілд Уенсдей, Рейнджерс, Гамбурга та Серкль Брюгге. Минулий сезон Бейтс провів у Абердіні, де відмитився 2 голами та 2 асистами у 35 матчах в усіх турнірах.

Окрім того, Девід має у біографії 4 поєдинки за збірну Шотландії. Щоправда, останній раз його викликали у стан "тартанової армії" ще у березні 2019 року на ігри відборкового циклу Євро-2020 проти Казахстану (0:3) та Сан-Марино (2:0) — в обидвох зустрічах центрбек відіграв по 90 хвилин.

Якщо трансфер все ж таки станеться, то Девід Бейтс стане першим шотландцем в історії варшавської Легії.