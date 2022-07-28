Польща

Президент "смугастих" розповів про шанси команди Євгена Коноплянки на чемпіонство цього сезону.

Президент Краковії Януш Філіпяк дав невеликий коментар сайту Goal.pl.

"Чи буде Краковія чемпіоном? Так, можливо навіть цього сезону! Побачимо. Ніхто не очікує від нас цього, але ніхто не міг передбачити й сенсаційну перемогу П'яста у 2019 році."

"Для мене успіхом буде не сам факт завоювання золотих медалей Екстракляси і подальша деградація, як у випадку із Віслою чи Полонією. Для меня є лише одна головна ціль — побудувати величну Краковію і прямо зараз ми цим займаємося!"

Нагадаємо, що завтра, 29 липня, краковський колектив зіграє проти варшавської Легії. Є шанс, що Євген Коноплянка відновився після пошкодження та зможе прийняти участь у грі зі столичним грандом.