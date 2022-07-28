Президент "смугастих" розповів про шанси команди Євгена Коноплянки на чемпіонство цього сезону.
Януш Філіпяк
28 липня 2022, 14:46
Президент Краковії Януш Філіпяк дав невеликий коментар сайту Goal.pl.
"Чи буде Краковія чемпіоном? Так, можливо навіть цього сезону! Побачимо. Ніхто не очікує від нас цього, але ніхто не міг передбачити й сенсаційну перемогу П'яста у 2019 році."
"Для мене успіхом буде не сам факт завоювання золотих медалей Екстракляси і подальша деградація, як у випадку із Віслою чи Полонією. Для меня є лише одна головна ціль — побудувати величну Краковію і прямо зараз ми цим займаємося!"
Нагадаємо, що завтра, 29 липня, краковський колектив зіграє проти варшавської Легії. Є шанс, що Євген Коноплянка відновився після пошкодження та зможе прийняти участь у грі зі столичним грандом.