Польща

Український футболіст має повернутися у матчі проти Легії.

Український півзахисник Євген Коноплянка не зміг допомогти своїй команді у матчі першого туру чемпіонату Польщі проти Гурніка Забже через травму.

"У Коноплянки та Співака пошкодження. Це не серйозні травми, просто проблеми із м'язами. Не впевнений, що вони будуть готові до наступної гри з Короною, але до Легії точно відновляться", — сказав головний тренер Краковії Яцек Зелінський, слова якого наводить Dziennik Polski.

Зазначимо, що у першому турі Краковія обіграла Гурнік із рахунком 2:0. Наступна гра клубу проти Корони відбудеться 23 липня, а матч проти Легії заплановано на 29 липня.

Раніше Коноплянка прокоментував свій конфлікт із колишнім головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі.