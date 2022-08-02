Польща

Чеський нападник нещодавно вже виступав у чемпіонаті Польщі.

Sportowe Fakty, із посиланням на журналіста Себастьяна Сташевського, повідомляють, що Томаш Пекхарт може повернутися у Екстраклясу.

Нагадаємо, що чеський бомбардир нещодавно залишив варшавську Легію та став вільним агентом.

Цікаво, що Пекхарт наразі поновив перемовини із столичним грандом щодо нової угоди, але проблема полягає на високих вимогах гравця щодо зарплатні.

Окрім того, форварда може підписати Ракув, котрий, щоправда, розмірковує про строк контракту із Томашем. Також чехом цікавляться деякі клуби Кіпру, Греції та Туреччини.

Найкращий страйкер чемпіонату Польщі сезону-2020/21 має у активі 24 поєдинки за збірну Чехії, за яку дебютував у травні 2010 року. Разом із національною командою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, але провів на турнірі лише 15 хвилин у поєдинку третього туру групового етапу проти Англії (0:1).